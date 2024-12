Transferts : «Plus de plaisir», il claque la porte de l'ASSE

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd'hui à l'OM, Neal Maupay s'était engagé en 2015 avec l'ASSE. L'attaquant avait ainsi quitté l'OGC Nice, son club formateur, pour rejoindre les Verts. Mais dans le Forez, ça n'a pas été simple pour Maupay, qui a fini par faire ses valises définitivement en 2017 après un prêt à Brest. Il a alors rejoint l'Angleterre et Brentford, un moyen pour lui de retrouver goût au football.

Après un exil de 7 saisons en Angleterre, ayant connu la Championship puis la Premier League, Neal Maupay a fait son grand retour en Ligue 1. Le voilà aujourd'hui à l'OM, lui qui connaissait donc déjà le championnat de France. C'est avec l'OGC Nice que Maupay avait été lancé dans le grand bain avant de rejoindre l'ASSE, qui l'avait prêté à Brest, alors en Ligue 2. Il ne sera finalement resté que deux saisons chez les Verts, faisant ainsi ses valises en 2017 pour rejoindre Brentford.

Une défaite amère pour l'ASSE ! Dall'Oglio brise le silence sur un scandale qui fait débat après le match contre l'OM 🔥 https://t.co/tjb5o7dIty — le10sport (@le10sport) December 13, 2024

« Un point de ma carrière où c'était devenu très compliqué »

Dans un entretien accordé à L'Equipe, Neal Maupay a justifié son choix de claquer la porte de l'ASSE. Visiblement, ça n'allait plus du tout pour celui qui est aujourd'hui à l'OM : « J'étais à un point de ma carrière où c'était devenu très compliqué pour moi. Je ne prenais plus de plaisir à m'entraîner, à jouer les matches alors que j'ai commencé le foot, et j'avais joué au foot jusque-là, juste parce que c'était ma passion. Et je suis devenu professionnel sans le rechercher en fait, sans même y penser. Mais je ne retrouvais plus ces émotions. Je voulais juste qu'on me laisse jouer au foot, sans me juger, sans qu'on me rappelle mon âge et mon histoire. J'ai pris cette décision de partir jouer en Angleterre parce que je savais que là-bas les gens ne me connaissaient pas et encore moins en Deuxième Division ».

La renaissance à Brentford

Neal Maupay a ensuite fait savoir : « Le plaisir est-il vite revenu à Brentford ? Directement. Au bout de quelques mois, j'ai découvert une nouvelle culture, une nouvelle manière de jouer au foot. Tout était différent, je repartais de zéro parce que je ne parlais pas anglais, je ne connaissais aucun joueur, je ne connaissais pas les entraîneurs, pas les équipes. J'avais énormément de choses à apprendre et je me sentais bien de devoir faire cette démarche, un peu comme un enfant en voyage scolaire dans un autre pays. Je découvrais tout : les entraînements différents, les horaires moins stricts, moins de mises au vert parce qu'ils sont plus ouverts là-dessus en Angleterre. J'ai retrouvé ce plaisir assez rapidement et j'ai tout de suite mis des buts dans un petit club familial où l'on se sent bien ».