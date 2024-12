L’ASSE en pleine galère, un triste record historique est égalé

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En déplacement sur la pelouse de Toulouse vendredi en ouverture de la 15e journée de Ligue 1, l'ASSE a concédé une troisième défaite consécutive (2-1), la septième en huit matchs disputés à l’extérieur. Avec un point remporté loin de leurs bases, les Verts égalent ainsi le pire début de saison de l’histoire du club à l’extérieur.

Le premier but de Lucas Stassin depuis son arrivée l’été dernier n’aura pas suffi pour que l’ASSE remporte sa première victoire à l’extérieur de la saison. L’attaquant âgé de 20 ans avait ouvert le score au retour des vestiaires vendredi soir face à Toulouse, avant l’égalisation de Shavy Babicka seulement deux minutes plus tard. Les Verts ont fini par s’incliner dans les derniers instants de la rencontre et sont actuellement 16es de Ligue 1 et donc barragistes, avant le reste des rencontres de la 15e journée.

L'heure du choix a sonné pour Dall’Oglio ! Les prochaines rencontres seront décisives pour son avenir à l'ASSE ⏳ https://t.co/4JMnU8eYHr — le10sport (@le10sport) December 12, 2024

Un seul point pris à l’extérieur cette saison

C’est la 10e défaite concédée par l’ASSE depuis le début de la saison, la septième à l’extérieur en huit matchs disputés. Olivier Dall’Oglio et ses hommes n’ont remporté qu’un seul point loin de leurs bases, le 29 septembre dernier à Nantes (2-2), et se sont inclinés face à l’AS Monaco (1-0), le Stade Brestois (4-0), l’OGC Nice (8-0), Angers (4-2), l’OL (1-0), le Stade Rennais (5-0) et donc Toulouse (2-1). L'ASSE a ainsi égalé le pire démarrage à l’extérieur de son histoire.

L’ASSE égale un de ses tristes records

En effet, comme indiqué par Opta, l’AS Saint-Etienne n’avait plus vécu un début de saison aussi compliqué à l’extérieur depuis la saison 1990-1991. Un triste record qui date de 1946-1947, quand les Verts avaient également remporté qu’un seul point en huit matchs à l’extérieur. Ils essayeront de terminer l’année 2024 sur une bonne note dimanche prochain à l’occasion de la réception de l’OM en 32e de finale de la Coupe de France.