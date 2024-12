ASSE : Un scandale dénoncé après l'OM ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Dimanche dernier, l'OM réussissait à s'imposait sur la pelouse de l'ASSE (0-2) grâce à Adrien Rabiot et Mason Greenwood. Une défaite qui reste encore aujourd'hui en travers de la gorge d'Olivier Dall'Oglio. En effet, l'entraîneur des Verts n'a pas apprécié certaines choses durant le match, à commencer par les décisions arbitrales.

Cette saison, l'arbitrage en Ligue 1 ne cesse d'être remis en question. Ça a d'ailleurs été le cas après la rencontre entre l'ASSE et l'OM (0-2). En effet, après la défaite des Verts, Olivier Dall'Oglio avait critiqué certaines décisions. Et voilà que quelques jours plus tard, l'entraîneur de l'ASSE ne s'est pas calmé et en a rajouté une couche.

« Plusieurs choses qui me tendent »

En conférence de presse ce jeudi, Olivier Dall'Oglio a donc de nouveau évoqué l'arbitrage face à l'OM. L'entraîneur de l'ASSE a alors lâché : « Il y a plusieurs choses qui me tendent... On ne va pas polémiquer mais on n'est pas trop gâtés. J'ai vu qu'on était les Champions d’Europe des pénaltys concédés. C'est certainement de notre faute mais on n'a pas été épargnés par certaines décisions arbitrales ».

« Dures par moment »

« Je les trouve dures par moment. Je suis conscient qu’on peut les siffler ces pénaltys mais il faut quand même aller les chercher... Plus globalement, quand on ne gagne pas on est irrité », a poursuivi Olivier Dall'Oglio à propos de ces décisions arbitrables contestables à ses yeux.