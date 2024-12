Mercato : Éjecté par l’ASSE, il ouvre la porte à un retour

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Membre d'un Dunkerque ambitieux et impressionnant en Ligue 2, Maxence Rivera a accepté de revenir sur son passage stéphanois. En fin de contrat, l'ailier n'avait pas été conservé par l'ASSE à la fin de la saison dernière. Malgré cet épisode, le joueur reste très attaché aux Verts et ne ferme la porte à un retour dans le Forez, si les conditions sont réunies.

Maxence Rivera n’a pas eu la chance de connaître la Ligue 1 cette saison avec l’ASSE. En fin de contrat, l’attaquant n’a pas été conservé malgré un exercice prometteur avec le Puy Foot. « Je n’ai pas prolongé car personne ne m’avait contacté, et je pense que c’est une page qui devait se tourner. Il fallait que j’aille voir ailleurs, mon prêt au Puy a été une réussite. Et puis, en revenant, je joue, je ne joue pas, c’était un peu les montagnes russes. Il me fallait un club un peu plus stable pour que je joue le plus de matchs possibles » a-t-il lâché au cours d’un entretien accordé à But Football Club.

Rivera ne regrette pas son choix

Finalement, Rivera a trouvé refuge à Dunkerque. Pour l’heure, son passage se révèle être une réussite avec trois buts inscrits en Ligue 2. « Ils étaient venus me voir sur certains matchs avec l’ASSE, notamment en réserve, et ça s’est fait naturellement. On m’a contacté, on a contacté mes agents, et puis après c’était clair dans ma tête. Il me fallait un club qui me voulait vraiment, et au final je ne suis pas déçu, et même très content d’être ici » a-t-il lâché.

« S’ils viennent me rappeler... »

Mais au fond de lui, le joueur garde l'espoir de rétablir une relation solide avec l’ASSE. « C’est une idée plutôt bien. Dans un premier temps, je veux gravir les échelons, mais après pourquoi pas. S’ils viennent me rappeler, ça sera à réfléchir, à voir aussi avec les autres propositions. C’est un club qui me connaît donc ça sera peut-être une facilité. Pour l’instant, je n’en suis pas là, je me concentre sur Dunkerque et ma saison » a-t-il lâché.