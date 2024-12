Clash à l’ASSE, «il ne m’aime pas»

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Actuellement à Istres, Yohan Mollo a passé en revue sa carrière, évoquant, notamment, son passage à l'ASSE (2013-2015). Le milieu de terrain a abordé sa relation délicate avec Allan Saint-Maximim. Le joueur avait vécu l'éclosion de ce diamant brut de l'intérieur et n'avait pas hésité à le secouer durant les entraînements pour, dit-il, le secouer.

Formé à l’ASSE, Allan Saint-Maximim a vécu des débuts délicats dans le Forez. Comme beaucoup de novices, l’ailier avait été secoué par plus anciens au moment d’intégrer le groupe principal, et notamment par Yohan Mollo. Aujourd’hui à Istres, le milieu de terrain de 35 ans reconnaît avoir été un peu dur à Saint-Maximim, aujourd’hui au Fenerbahçe.

Mollo évoque sa relation avec Saint-Maximin

« Mon histoire avec Saint-Maximin est compliquée. Je pense que ce petit ne m'aime pas. Il est toujours un peu excentrique. Mais je pense qu'aujourd'hui, il a pris des bonnes décisions dans son jeu. Au début, à l'ASSE, son agent, c'était Bernès... Il arrive, il est intouchable. Galtier, Bernès, Saint-Maximin, tu vois ce que je veux dire..... On arrive à l'entraînement, on fait un 5 vs 5. Je vois qu'il ne court pas. Je regarde le coach adjoint et lui demande de dire quelque chose sinon, ça va péter. Il refuse en m'expliquant que c'est au coach de lui parler. Ça n'a pas manqué… » a-t-il lâché.

« Je pense qu'il n'a pas une bonne opinion de moi »

Les années ont passé, mais la relation demeure glaciale entre les deux hommes. « Le petit se faisait tuer à l'entraînement. On lui mettait des hématomes dans toutes les jambes. Il avait ce truc, où il manquait de respect. Il était un peu matrixé dans la vie. Il arrivait à la table, il te parlait de diamants, de voitures. On le regardait et on se demandait ce qu'il racontait. Il n'avait pas fait un match en pro ! Souvent, je le reprenais de volée. Je lui reprochais des choses, mais c'était toujours dans l'optique de l'aider. Lui, il a cru que c'était pour le rabaisser. Aujourd'hui, je pense qu'il n'a pas une bonne opinion de moi » a confié Mollo au cours d'un entretien accordé à OVLM.