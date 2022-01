Foot - Mercato - Newcastle

Mercato - Newcastle : L’énorme message d’Allan Saint-Maximin sur son avenir !

Publié le 29 janvier 2022 à 15h05 par La rédaction

Star de Newcastle, Allan Saint-Maximin se trouve dans un cocon au sein du club anglais. Et chez les Magpies, le Français se verrait bien rester un long moment.