Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Sampaoli prêt à revoir sa position pour Mandanda ?

Publié le 29 janvier 2022 à 14h10 par A.C.

La situation de Steve Mandanda est un sujet qui fait énormément discuter à l’OM depuis le début de la saison, avec Jorge Sampaoli qui lui préfère Pau Lopez.

Ils étaient nombreux à grincer des dents cet automne, pourtant force est de constater que Pau Lopez réalise d’excellentes choses dans les cages de l’Olympique de Marseille. Recruté pour son jeu au pied, l’ancien de l’AS Roma a totalement supplanté Steve Mandanda, capitaine au début de la saison et véritable légende pour les supporters marseillais. Logiquement, destituer une telle icône ne s’est pas fait dans le calme et Mandanda commencerait même à se poser des grosses questions sur son avenir à l’OM, lui dont le contrat se termine en 2024.

Mandanda titulaire pour les coupes