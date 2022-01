Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Mandanda proche de prendre une décision fracassante pour son avenir ?

Publié le 29 janvier 2022 à 11h30 par Dan Marciano

Agé de 36 ans, Steve Mandanda se pose des questions au sujet de son avenir en raison de son faible temps de jeu à l'OM. Relégué à un rôle de doublure, le portier reste attaché à Marseille, mais pourrait décider de se relancer dans une nouvelle équipe.

« Si un gardien devait arriver, il n'y a pas de souci. On en parle très librement et très calmement avec Pablo Longoria (le président). On doit faire signer un gardien. Mais encore une fois, je serai là. Donc, il faudra qu'il joue et qu'il soit bon » avait confié en mai 2021 un Steve Mandanda conquérant, prêt à affronter l'adversité. Le portier de 36 ans n'a donc pas été surpris au moment de voir son club officialiser l'arrivée de Pau Lopez, en provenance de l'AS Roma. Agé de 36 ans, l'international français souhaitait se battre pour gagner sa place, mais Jorge Sampaoli ne lui a pas donné cette chance. Le gardien espagnol s'est vite installé comme le gardien numéro un, reléguant sur le banc des remplaçants, Steve Mandanda, impuissant. « Steve est une personne incroyable. Que cela soit personnalité, sa volonté ou sa disponibilité. C’est un exemple pour tout le monde, à l'entraînement aussi. Il se montre toujours disponible. On attend toujours le meilleur de Steve Mandanda car il mérite qu’on pense cela de lui » a confié Jorge Desio, adjoint de Jorge Sampaoli. Mais en coulisses, la relation entre le portier tricolore et le staff marseillais ne serait pas idéale.

Pas de départ cet hiver pour Mandanda

Comme annoncé par L'Equipe ce samedi, Steve Mandanda s'estime floué. Véritable emblème du club marseillais, le vétéran n'aurait pas obtenu d'explications de la part de son coach au sujet de son temps de jeu et de sa situation. Depuis, la relation entre les deux hommes serait fraîche. Le portier aurait également de la rancœur envers l'entraîneur des gardiens, Jon Pascua, mais pas avec Pau Lopez, avec qui les relations seraient cordiales. Alors que Mandanda ne cacherait pas sa tristesse en interne, certains clubs ont voulu profiter de la situation pour essayer de l'arracher à l'OM. Ce vendredi, le quotidien a annoncé que Lorient avait approché le gardien. Pus tôt dans le mois de janvier, un intérêt du LOSC et de l'ASSE avait été évoqué, mais en réalité, la seule approche concrète est venue de Galatasaray, par le biais d'un intermédiaire. La réponse de Mandanda a été claire : pas de départ cet hiver, malgré son faible temps de jeu à Marseille.

Mandanda va devoir faire un choix