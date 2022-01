Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Simeone n’a pas dit son dernier mot pour Kamara !

Publié le 29 janvier 2022 à 9h10 par A.C.

L’Atlético de Madrid de Diego Simeone semble déterminé à faire quelque chose en cette fin de mercato pour Boubacar Kamara, sont le contrat avec l’OM se termine en juin prochain.

La course contre la montre est lancée. Dans deux jours précisément, le mercato hivernal fermera ses portes et Pablo Longoria perdra sa dernière occasion de vendre Boubacar Kamara. Ce dernier est en fin de contrat avec l’Olympique de Marseille et une prolongation semble plus compromise que jamais. Pour ne pas le perdre gratuitement, le président de l’OM comptait lui trouver un club en ce mois de janvier et ce n’est pas gagné, même si un grand de Liga a récemment bougé. MARCA a en effet annoncé ce vendredi que l’Atlético de Madrid aurait présenté une offre de 5M€ plus divers bonus, pur s’attacher les services du joueur de 22 ans.

L’Atlético de Madrid insiste pour Kamara