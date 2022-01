Foot - Mercato - OM

Mercacto - OM : Zubizarreta reconnaît une grande surprise avec Longoria !

Publié le 29 janvier 2022 à 4h00 par A.M.

Alors que Pablo Longoria a succédé à Andoni Zubizarreta, ce dernier reconnaît qu'il a été surpris de voir son remplaçant devenir président de l'OM.

En octobre 2016, Frank McCourt rachète l'OM et nomme rapidement Jacques-Henri Eyraud président et Andoni Zubizarreta directeur sportif. Mais après trois ans et demi, le dirigeant espagnol est critiqué pour ses choix sur le mercato et ses difficultés à vendre. Par conséquent, il est démis de ses fonctions et remplacé par Pablo Longoria, nommé directeur du football de l'OM en août 2020, il devient même président du club phocéen quelques mois plus tard pour remplacer Jacques-Henri Eyraud. Andoni Zubizarreta reconnaît qu'il a été surpris.

«C'est surprenant que Longoria soit devenu président»