Foot - Mercato - OM

Mercato - OM : Longoria repousse une offre inattendue pour Kamara !

Publié le 28 janvier 2022 à 14h45 par A.M.

En fin de contrat en juin prochain, Boubacar Kamara pourrait quitter l'OM cet hiver afin d'éviter de partir libre. L'Atlético de Madrid serait d'ailleurs passé à l'action avec une offre de 5M€.

La situation de Boubacar Kamara pose problème à l'OM. Et pour cause, le contrat du jeune marseillais s'achève en juin prochain et une prolongation ne semble pas à l'ordre du jour. Par conséquent, le club phocéen n'écarterait pas l'idée d'une vente cet hiver afin d'éviter un départ libre. Plusieurs clubs seraient déjà à l'affût à l'image de l'AS Roma, Manchester United ou encore Newcastle. Mais c'est un autre club qui a dégainé en premier.

L'OM refuse 5M€ pour Kamara