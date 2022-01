Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un dossier brûlant conditionné par Erling Haaland ?

Publié le 28 janvier 2022 à 12h00 par B.L.

Alors que le FC Barcelone souhaiterait recruter Alvaro Morata cet hiver, Joan Laporta ne compterait pas casser sa tirelire pour autant. Le président du Barça aimerait garder un maximum de ressources financières pour le transfert d'Erling Haaland l'été prochain.

Malgré les arrivées de Dani Alves et de Ferran Torres, le FC Barcelone serait loin d'avoir terminé son recrutement cet hiver. Alors qu'Adama Traoré serait sur le point de faire son retour au sein de son club formateur, le Barça chercherait toujours à recruter un attaquant de pointe au cours du mois de janvier. Depuis l'intronisation de Xavi sur le banc barcelonais le 6 novembre dernier, le club culé a été lié a de nombreux buteurs, tels qu'Edinson Cavani, Lucas Boyé ou encore Alvaro Morata. Ce dernier serait aujourd'hui la piste la plus chaud. Toutefois, Joan Laporta ne compterait pas recruter l'Espagnol à n'importe quel prix...

Le Barça veut économiser dans le but de recruter Haaland