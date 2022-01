Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un gros buteur fair le forcing pour signer au Barça !

Publié le 28 janvier 2022 à 9h00 par B.L.

En quête d'un attaquant de pointe, Xavi ferait toujours d'Alvaro Morata sa priorité cet hiver. L'agent du joueur aurait rencontré l'Atlético de Madrid jeudi afin de tenter de convaincre les Colchoneros de céder le buteur au FC Barcelone.

Le temps est compté pour Xavi. Le marché des transferts fermera ses portes le 31 janvier prochain et le FC Barcelone n'a toujours pas recruter d'avant-centre. Depuis son arrivée sur le banc du Barça, le technicien catalan chercherait grandement à recruter un buteur de renom, qui plus est depuis la retraite anticipée de Sergio Agüero en raison de ses problèmes cardiaques. Ainsi, Xavi aurait jeté son dévolu sur Alvaro Morata, actuellement prêté avec option d'achat par l'Atlético de Madrid à la Juventus. Et l'entourage du buteur espagnol pousserait en coulisses pour une arrivée en Catalogne...

L'agent du Morata a rencontré l'Atlético de Madrid