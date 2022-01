Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Un obstacle à 35M€ pour la prochaine recrue de Xavi ?

Publié le 27 janvier 2022 à 23h00 par A.D.

De retour sur le banc du FC Barcelone, Xavi voudrait à tout prix boucler la signature d'Alvaro Morata d'ici la fin du mercato hivernal. Toutefois, le coach catalan ne souhaiterait pas répondre aux attentes de l'Atlético de Madrid, qui souhaiterait récupérer les 35M€ de son option d'achat obligatoire déjà négociée avec la Juventus. Alors qu'il ne serait pas certain de vouloir conserver Alvaro Morata à l'issue de la saison, le Barça aimerait payer cette somme, mais en fonction de divers bonus.

Pour redorer le blason du FC Barcelone, Joan Laporta a décidé de remercier Ronald Koeman et de le remplacer par Xavi. De retour au sien du club blaugrana, le technicien espagnol a déjà pu enregistrer deux signatures : Dani Alves et Ferran Torres. Pour avoir les moyens de remplir ses objectifs, Xavi aimerait frapper encore plus fort cet hiver. En effet, l'ex-coach d'Al-Sadd aimerait recruter un nouvel avant-centre, et pas n'importe lequel, puisque sa priorité serait Alvaro Morata. Toutefois, il ne compterait pas s'offrir les services de l'actuel buteur de la Juventus dans n'importe quelles conditions.

Le Barça veut assurer ses arrières avec Alvaro Morata