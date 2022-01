Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé serait la clé de deux recrues de Xavi !

Publié le 27 janvier 2022 à 17h00 par Th.B.

Alors qu’il prendrait enfin en considération un départ du FC Barcelone pour cet hiver, Ousmane Dembélé serait la clé des opérations Alvaro Morata et Adama Traoré, chères aux yeux de l’administration Joan Laporta.

Et si Ousmane Dembélé faisait les affaires du président Joan Laporta et du directeur exécutif Mateu Alemany ? Depuis quelque temps désormais, le dialogue ne passerait plus entre le comité de direction du FC Barcelone et le clan Dembélé au sujet d’une éventuelle prolongation du contrat courant jusqu’en juin prochain du champion du monde tricolore. Le désaccord financier entre les deux parties serait la cause de cette impasse. Et alors que Alemany a clairement annoncé la couleur dernièrement en évoquant un départ cet hiver de Dembélé, le joueur et son agent ont pour leur part fait savoir qu’ils ne céderaient pas à la pression du FC Barcelone. Cependant, la donne semblerait avoir depuis évoluée et Xavi Hernandez ne serait pas étranger à ce changement de situation.

Dembélé débloquerait le transfert de Morata et le prêt de Traoré !