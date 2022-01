Foot - Mercato

Mercato : PSG, Barcelone… Transfert en vue pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 27 janvier 2022 à 14h30 par La rédaction

En fin de contrat en juin prochain au FC Barcelone, Ousmane Dembélé fait l’objet d’un véritable feuilleton. Et alors que la rumeur PSG a repointé le bout de son nez ces dernières heures, l’attaquant français semble finalement disposé à quitter le Barça dès cet hiver dans le cadre d’un transfert.

La pression est à son comble dans les coulisses du feuilleton Ousmane Dembélé ! L’attaquant français de 24 ans, en fin de contrat avec le FC Barcelone, semble encore loin d’un accord pour sa prolongation avec des négociations qui s’éternisent depuis des mois, et le club catalan a donc publiquement mis la pression sur l’ancien Rennais ces derniers jours : « Nous comprenons que la décision de Dembélé est de ne pas continuer et notre décision lui a été communiquée. On veut des joueurs engagés et on lui a dit qu'il doit quitter le club le plus rapidement possible », avait indiqué Mateu Alemany, le directeur du football du FC Barcelone. Dembélé est donc invité à se trouver un point de chute avant la fin du mercato hivernal, et cette tendance semble se préciser.

Le clan Dembélé envisage finalement de partir…

Le FC Barcelone a donc clairement pris position, mais qu’en est-il du côté de l’entourage d’Ousmane Dembélé qui semblait jusqu’ici privilégier l’idée d’un départ libre en fin de saison ' La Cadena Ser relance totalement le feuilleton ce jeudi en révélant que suite à une nouvelle réunion organisée entre Moussa Sissoko, son agent, et la direction du club catalan, le clan Dembélé aurait finalement ouvert la porte à un départ cet hiver. Reste désormais à savoir qui sera en mesure de verser une indemnité de transfert au Barça pour racheter les six derniers mois de contrat de l’international français. Et à ce titre, une étrange rumeur a fait son apparition ces dernières heures…

Le PSG, une option plausible ?