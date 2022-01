Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Le Barça lâche une bombe sur Ousmane Dembélé !

Publié le 20 janvier 2022 à 10h30 par A.M. mis à jour le 20 janvier 2022 à 11h21

Absent du groupe du FC Barcelone pour le match face à Bilbao en Coupe du Roi, Ousmane Dembélé est poussé dehors par Mateu Alemany qui souhaite le vendre le plus rapidement possible.

Depuis la sortie de Moussa Sissoko en réponse au FC Barcelone, la guerre est déclarée en Catalogne. Ousmane Dembélé ne semble pas avoir l'intention de prolonger son contrat qui s'achève en juin prochain et le Barça souhaite éviter un départ libre de son ailier. Par conséquent, Xavi s'est montré catégorique en conférence de presse mercredi : « Je me pose aussi cette question, mais c'est une question pour lui. Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. La solution est qu'il renouvelle son contrat ou qu'il cherche une porte de sortie . » Et le club blaugrana met sa menace à exécution.

Alemany met Dembélé en vente