Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Une décision tonitruante prise par Xavi pour Ousmane Dembélé ?

Publié le 20 janvier 2022 à 8h30 par B.C.

Agacé par l’attitude d’Ousmane Dembélé, libre à l’issue de la saison, le FC Barcelone devrait se passer des services de l’attaquant pour affronter l’Athletic Bilbao ce jeudi en Coupe du Roi.

La situation se tend entre le FC Barcelone et le clan Ousmane Dembélé. Libre à l’issue de la saison, l’international français semble aujourd’hui très loin d’une prolongation et se dirige donc vers un départ libre à l’issue de la saison, à moins que le club culé ne parvienne à se séparer de son joueur dans ce mercato hivernal. Une volonté claire de la part de Joan Laporta, désireux d’obtenir une indemnité de transfert pour Ousmane Dembélé. Ce coup de pression n’a pas été apprécié par Moussa Sissoko, agent du joueur, qui l’a fait savoir auprès de RMC avant que Xavi ne lui réponde : « Je ne veux manquer de respect à personne, mais le message est clair. La solution est qu'il renouvelle son contrat ou qu'il cherche une porte de sortie. » Alors que le FC Barcelone attendait une réponse de la part d’Ousmane Dembélé ce mercredi concernant son avenir, Xavi et la direction blaugrana ont décidé de mettre leurs menaces à exécution.

Ousmane Dembélé devrait être écarté