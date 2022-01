Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : L’énorme message du clan Dembélé sur son avenir !

Publié le 19 janvier 2022 à 22h00 par Th.B.

Bien que le FC Barcelone pourrait finalement décider de se séparer d’Ousmane Dembélé avant la clôture du marché des transferts, l’ailier du Barça voudrait toujours prolonger au FC Barcelone.

Le FC Barcelone serait susceptible de prendre une décision fracassante concernant l’avenir d’Ousmane Dembélé. En effet, en raison de l’absence d’une réponse claire quant à l’offre de contrat formulée il y a plus de cinq mois selon AS, le président Joan Laporta pourrait prendre la décision de transférer Dembélé, de le prêter voire même de résilier son contrat si la situation restait inchangée lors des prochaines heures. D’autant plus que l’entraîneur Xavi Hernandez a lui aussi mis la pression à Ousmane Dembélé lors d’une conférence de presse ce mercredi. Cependant, le clan Dembélé ne tremblerait pas pour autant et la tendance demeurerait similaire en interne.

Dembélé affirmerait vouloir continuer au Barça !