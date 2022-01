Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi va prendre une décision fracassante pour Dembele !

Publié le 19 janvier 2022 à 8h30 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le FC Barcelone, Ousmane Dembele pourrait quitter le club librement et gratuitement. Conscient de la situation, Xavi attendrait une réponse de son agent ce mercredi. Dans cette optique, une réunion au sommet serait prévue en Catalogne. Et en fonction du verdict du clan Dembele, le Barça devrait prendre une décision fracassante.

Arrivé au FC Barcelone à l'été 2017 pour pallier le départ de Neymar, Ousmane Dembele pourrait ne plus y faire long feu. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, l'attaquant français peut déjà négocier un départ libre et gratuit avec le club de son choix. Conscient de la situation, le Barça aurait lancé un énorme ultimatum à Ousmane Dembele. En effet, le club catalan exigerait une réponse claire de la part de son numéro 7 ce mercredi. Faute de quoi, le FC Barcelone devrait prendre des mesures drastiques.

Le sort d'Ousmane Dembele décidé ce mercredi ?