Mercato - Barcelone : Le clan Dembélé déclare la guerre au Barça !

Publié le 19 janvier 2022 à 3h15 par A.M.

Alors que l'avenir d'Ousmane Dembélé semble s'obscurcir au FC Barcelone, son agent Moussa Sissoko pointe du doigt le comportement des dirigeants.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé semble avoir décidé de quitter le FC Barcelone. Le club blaugrana aurait décidé de ne pas répondre aux exigences de l'ancien Rennais qui réclamerait environ 40M€ par an ainsi que 40M€ de prime. Face à cette situation, Moussa Sissoko, l'agent d'Ousmane Dembélé a décidé de sortir du silence.

«Les dirigeants sont en train de perdre Ousmane seuls»