Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Réunion au sommet pour Ousmane Dembélé !

Publié le 18 janvier 2022 à 19h00 par B.L.

En fin de contrat en juin prochain avec le Barça, Ousmane Dembélé compterait bien poursuivre sa carrière chez les Blaugrana. Le Français aurait exprimé son souhait à Xavi ce mardi.

Ousmane Dembélé continue de semer le trouble sur son avenir au FC Barcelone. L'ailier de 24 ans est en fin de contrat et pourrait quitter librement le Barça à la fin de la saison. Au début du mercato hivernal, Xavi s'était prononcé sur la situation du Français « Je suis calme et j'attends des nouvelles. Ça ne dépend pas de moi. Cela dépend du club, du joueur et des représentants. Ousmane doit faire un effort et penser à son avenir, qui passe par le Barça (...) J'attends qu'il fasse un effort. C'est le meilleur projet sportif pour lui. Nulle part ailleurs il ne sera aussi heureux qu'au Barça. Voyons ce qu'il décide. » Et le technicien espagnol pourrait bien avoir un énorme rôle à jouer dans l'avenir de Dembélé...

Xavi a rencontré Dembélé