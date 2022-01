Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un obstacle à 15M€ se confirme pour Mateta...

Publié le 18 janvier 2022 à 18h10 par A.M.

Priorité de l'ASSE ces dernières semaines, Jean-Philippe Mateta est toutefois bloqué à Crystal Palace, notamment à cause de l'option d'achat incluse dans son prêt.

Ce n'est un secret pour personne, l'ASSE cherche un avant-centre. Une quête très compliquée comme le confiait récemment Pascal Dupraz. « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne », assurait l'entraîneur des Verts en conférence de presse. Et un gros obstacle se confirme pour Jean-Philippe Mateta.

Mayence ne veut pas renoncer à son option d'achat