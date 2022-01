Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La terrible annonce des Verts pour la suite du mercato...

Publié le 18 janvier 2022 à 12h10 par A.M.

En quête d'un avant-centre d'ici le 31 janvier, l'ASSE souffre de son manque d'attractivité à cause de sa situation sportive, et se retrouve en difficultés dans ce dossier.

Marché d'appoint, le mercato d'hiver offre peu d'opportunités, notamment dans le secteur offensif, et il faut savoir les saisir. Récemment, Pascal Dupraz confiait d'ailleurs son désarroi face à la recherche d'un avant- centre. « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne », confiait l'entraîneur de l'ASSE en conférence de presse. Et la situation se confirme.

L'ASSE est obligée de tenter «des paris»