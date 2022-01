Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un incroyable retour bouclé par Pascal Dupraz cet hiver ?

Publié le 18 janvier 2022 à 7h30 par B.L.

En difficulté dans le dossier Jean-Philippe Mateta, l'ASSE multiplierait les pistes offensives en coulisses. Ainsi, les dirigeants stéphanois envisageraient de rapatrier Robert Beric, passé par Saint-Étienne entre 2015 et 2020.

L'ASSE peine à recruter un attaquant. Dernièrement, Pascal Dupraz ne cachait pas les difficultés des Verts en conférence de presse « On est au point mort sur le dossier d'un attaquant mais les forces vives du club se bougent pour présenter un recrutement décent à la fin du mois de janvier. Pour l'instant, rien n'est probant. On a défini des critères de recrutement et il faut que l'on s'y tienne. » Comme révélé par le10sport.com, Crystal Palace ne cèdera pas Jean-Philippe Mateta avant d'avoir trouver un remplaçant au Français. Par conséquent, l'ASSE réfléchirait à recruter un joueur bien connu dans le Forez...

Beric serait prêt à rejoindre l'ASSE