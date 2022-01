Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : L'arrivée d'un international français est imminente !

Publié le 18 janvier 2022 à 0h00 par B.L.

À la recherche d'un défenseur central, l'ASSE serait sur le point de s'attacher les services d'Eliaquim Mangala. En coulisses, tout serait déjà en place pour l'arrivée du Français.

L'ASSE se montre très active sur le marché des transferts cet hiver. À la recherche entre autres d'un défenseur central, Pascal Dupraz aurait jeté son dévolu sur Eliaquim Mangala. L'international français (8 sélections) est libre de tout contrat depuis la fin de son aventure avec le FC Valence l'été dernier et se serait grandement rapproché des Verts ces derniers jours. Après avoir évolue en Belgique, au Portugal, en Angleterre et donc en Espagne, Eliaquim Mangala devrait alors prochainement découvrir le championnat de France.

Un contrat de 6 mois pour Mangala ?