Mercato - ASSE : Un club de Ligue 1 a donné une grande idée à Dupraz…

Publié le 17 janvier 2022 à 4h45 par T.M.

Alors que le recrutement de l’ASSE n’est pas terminé, les Verts voudraient notamment imiter Montpellier, qui viennent de réussir à relancer Mamadou Sakho.

En ce mois de janvier, l’ASSE a enregistré les renforts de Joris Gnagnon, Bakary Sako, Paul Bernardoni et Sada Thioub. Mais d’autres joueurs sont attendus pour venir étoffer l’effectif de Pascal Dupraz. Malgré le premier cité, les Verts attendent toujours l’arrivée d’un défenseur central. Et cela pourrait prochainement être chose faite puisque selon les informations de 90 football et Footmercato , Eliaquim Mangala serait sur le point de s’engager avec l’ASSE pour une durée de 6 mois.

Mangala comme Sakho ?

Actuellement libre de tout contrat, Eliaquim Mangala pourrait donc venir se relancer à l’ASSE. Et derrière l’arrivée de l’ancien joueur de Manchester City, les Verts auraient voulu imiter Montpellier. Alors que le MHSC a réussi à relancer Mamadou Sakho, l’ASSE veut à son tour tenter le coup avec Mangala. L'expérience de l'international français pourrait être d'une grande aide dans la lutte pour le maintien. A voir maintenant si cela fonctionnera…