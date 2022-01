Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Dupraz a tout prévu avec Eliaquim Mangala…

Publié le 16 janvier 2022 à 15h00 par T.M.

D’ici peu, Eliaquim Mangala pourrait s’engager avec l’ASSE. Les Verts auraient d’ailleurs une idée derrière la tête avec l’international français.

Une nouvelle recrue serait sur le point de débarquer à l’ASSE. Alors que les Verts espéraient dernièrement l’arrivée d’un buteur et de Jean-Philippe Mateta, c’est plutôt Eliaquim Mangala qui devrait être le prochain à rejoindre l’effectif de Pascal Dupraz. Chez les Verts, on était à la recherche d’un défenseur central et l’international français, qui est aujourd’hui libre de tout contrat, serait donc sur le point de s’engager avec l’ASSE.

