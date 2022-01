Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé pourrait débloquer un dossier brûlant de Laporta !

Publié le 16 janvier 2022 à 14h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé devrait quitter le FC Barcelone. Mais en actant son départ plus tôt que prévu, l'international tricolore pourrait bien rendre un grand service à Joan Laporta avec Alvaro Morata.

Le torchon brûle entre le FC Barcelone et Ousmane Dembélé. Depuis de nombreux mois, le club catalan cherche à renouveler le contrat de l’international tricolore, en vain jusqu’à présent. Alors que la formation blaugrana commencerait à s’impatienter dans les négociations, le champion du monde aurait tranché pour son avenir. Comme révélé par Gerard Romero, Ousmane Dembélé ne devrait pas prolonger aux conditions du Barça . De ce fait, le FC Barcelone voudrait agir vite concernant le cas du Français et penserait à une vente cet hiver en réduisant sa clause libératoire. Mais les Blaugrana envisageraient une autre solution pour se séparer d’Ousmane Dembélé en ce mois de janvier et le joueur pourrait finalement rendre un dernier service à Joan Laporta.

En cas de départ de Dembélé cet hiver, le Barça serait en mesure de recruter Morata