Cristiano Ronaldo - Messi : Ce joueur qui les dégoûte

Considérés comme faisant tous deux partie de la discussion du meilleur joueur de l'histoire, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi n'ont pas tout connu au niveau des succès et notamment à cause de leur non-participation en Ligue Europa. Contrairement à Pedro qui l'a remporté avec Chelsea à l'instar des autres trophées majeurs en club et sélection.

Depuis la première partie des années 2000, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi empilent les buts et raflent les plus prestigieux trophées. Et ce, que ce soit en club ou bien en sélection. Néanmoins, un titre bien spécifique échappe à la fois au meilleur buteur de l'histoire du Real Madrid ainsi qu'à la légende du FC Barcelone.

La Ligue Europa manque au palmarès de Ronaldo et de Messi

Ayant toujours évolué en Ligue des champions que ce soit avec le FC Barcelone ou bien le PSG, Lionel Messi n'a pas eu l'occasion de prendre part à la Ligue Europa. Même son de cloche pour Cristiano Ronaldo avec le Sporting Lisbonne, Manchester United, le Real Madrid ou encore la Juventus. Pour Messi, la C3 est l'unique compétition qui manque à son palmarès lorsque pour Ronaldo, la Coupe du monde lui fait également défaut.

Pedro a gagné les mêmes trophées qu'eux... et la C3 avec Chelsea !

Né la même année que Lionel Messi, Pedro a lui aussi fait ses premiers pas au FC Barcelone. L'ancien international espagnol a pu donc rafler la Ligue des champions, mais aussi la Coupe du monde et l'Euro avec La Roja. Grâce à son passage à Chelsea entre 2015 et 2020, le principal intéressé a en outre pu soulever la Ligue Europa en 2019. Pedro reste l'unique joueur à tout avoir, au contraire de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo...