Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid a pris une décision fracassante dans le dossier Haaland !

Publié le 16 janvier 2022 à 12h15 par P.L.

En cas de départ de Kylian Mbappé cet été, le PSG envisagerait de recruter Erling Haaland pour le remplacer. D'ailleurs, le club de la capitale devrait voir un sérieux prétendant au Norvégien se retirer du dossier.

La fin approche à grands pas entre le PSG et Kylian Mbappé. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore disposerait déjà d’un accord moral comme le10sport.com a pu vous le révéler en exclusivité. De ce fait, Leonardo songerait déjà à la succession du numéro 7 parisien, malgré les grands espoirs du club de la capitale de voir son attaquant de 23 ans prolonger avant l’issue de la saison. Ainsi, le10sport.com vous annonçait dès le mois d’août qu’Erling Haaland figurerait comme l’une des priorités du directeur sportif du PSG en cas de départ de Kylian Mbappé. D’ailleurs, la formation parisienne devrait voir un sérieux prétendant au Norvégien se retirer du dossier.

Le Real Madrid ne veut pas participer aux enchères pour Haaland