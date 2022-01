Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : L’ultime offre du Qatar pour Kylian Mbappé est dévoilée !

Publié le 16 janvier 2022 à 10h45 par T.M.

Jusqu’à présent, Kylian Mbappé a toujours dit non pour prolonger avec le PSG. Pas de quoi décourager le Qatar qui préparerait son ultime offre pour convaincre le Français.

Kylian Mbappé joue-t-il actuellement ses derniers mois sous les couleurs du PSG ? Le Français est dans sa dernière année de contrat et le risque est bien évidemment de le voir partir libre à l’été. Une catastrophe que le Qatar souhaite empêcher. Depuis plusieurs mois maintenant, le PSG s’active pour tenter d’obtenir un accord avec Mbappé, ce qui n’est toutefois pas simple. Il y a quelques mois, le joueur de Mauricio Pochettino aurait d’ailleurs dit non à une proposition salaire de 30M€ nets par an.

L’ultime offre du PSG