Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Neymar, Messi… Kylian Mbappé a encore recalé le Qatar !

Publié le 16 janvier 2022 à 9h45 par T.M.

Bien que le Qatar serait prêt à dérouler le tapis rouge à Kylian Mbappé, le joueur du PSG se montrerait toutefois gourmand en terme de salaire.

Encore auteur d’un but ce samedi face à Brest, Kylian Mbappé est essentiel au PSG. Toutefois, cette belle histoire pourrait prendre fin à l’issue de la saison. Sous contrat jusqu’en juin, le Français pourrait ensuite filer librement. A moins qu’il ne prolonge d’ici là. Concernant le nouveau contrat de Kylian Mbappé, Leonardo garde espoir d’arriver à ses fins. Toutefois, jusqu’à présent, les tentatives du PSG se sont toutes soldées par un échec. ABC a d’ailleurs fait une nouvelle révélation sur le refus de prolonger de Mbappé.

30M€ par saison ? Ce n’est pas assez !

Au PSG, on veut absolument conserver Kylian Mbappé. Et pour cela, le Qatar serait prêt à mettre les petits plats dans les grands. Ainsi, selon le média ibérique, il y a 3 mois, le joueur de Mauricio Pochettino aurait reçu un nouveau contrat avec à la clé un salaire annuel net de 30M€. Une proposition colossale qui aurait toutefois été refusée par Mbappé. La raison ? Le Français voudrait être considéré à sa juste valeur et n’apprécierait pas le faire de recevoir moins que Neymar et Lionel Messi, qui émargent à près de 36M€ par an.