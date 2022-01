Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Dembélé prend une décision tonitruante pour son avenir !

Publié le 16 janvier 2022 à 8h30 par P.L. mis à jour le 16 janvier 2022 à 8h34

Voyant son contrat expirer en juin prochain, Ousmane Dembélé s'oriente de plus en plus vers un départ du FC Barcelone. D'ailleurs, le joueur de 24 ans aurait déjà tranché pour son avenir et aurait informé le club catalan de sa décision.

C’est sans doute l’un des dossiers chauds du moment du côté du FC Barcelone. Depuis plusieurs mois maintenant, le club catalan essaye tant bien que mal de convaincre Ousmane Dembélé d’étendre son engagement, lui qui est en fin de contrat en juin prochain. Mais jusqu’à présent, aucun accord n’a été trouvé entre les deux parties. Pourtant, le Barça a transmis une offre au clan du joueur fin décembre (avec un salaire annuel compris entre 20 et 25M€). Mais lors de la dernière réunion entre la direction blaugrana et l’agent d’Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, ce dernier aurait affiché de folles exigences pour son client, totalement inatteignables pour le FC Barcelone à l’heure où le club traverse l’une des périodes les plus délicates de son histoire (un salaire de 40M€ par an entre autre). De son côté, le Barça commencerait à s’impatienter dans le dossier, à l’image de Xavi qui aurait haussé le ton et qui aurait posé un ultimatum à Ousmane Dembélé selon Foot Mercato . Mais le joueur, lui, aurait déjà pris sa décision pour son avenir.

Dembélé ne prolongera pas avec le Barça