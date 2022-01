Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Nouveau coup de théâtre pour l'avenir de Mauricio Pochettino !

Publié le 16 janvier 2022 à 7h15 par D.M.

A la recherche d'un remplaçant à Ralf Rangnick, Manchester United aurait rouvert le dossier Mauricio Pochettino et aurait entamé des contacts avec l'entraîneur du PSG.

Bien que sous contrat avec le PSG jusqu’en 2023, Mauricio Pochettino n’est pas certain d’être présent sur le banc parisien la saison prochaine. Comme annoncé par le 10Sport.com en exclusivité, le technicien argentin pourrait quitter la capitale française dans les prochains mois et être remplacé par Zinédine Zidane. L’ancien coach de Tottenham ne devrait pas rester sans équipe trop longtemps puisqu'il susciterait toujours l'intérêt de Manchester United.

Manchester United discuterait avec Pochettino