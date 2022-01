Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Xavi met une énorme pression sur Dembélé pour son avenir !

Publié le 15 janvier 2022 à 14h00 par P.L.

En fin de contrat en juin prochain, Ousmane Dembélé voit son avenir être de plus en plus incertain du côté du FC Barcelone. Le club catalan, lui, commence à perdre patience dans le dossier et Xavi a posé un ultimatum à l'international tricolore.

C’est actuellement l’un des dossiers les plus chauds du FC Barcelone ces derniers temps. Alors qu’Ousmane Dembélé arrive en fin de contrat en juin prochain, le club catalan essaye par tous les moyens dont il dispose de trouver un terrain d’entente avec l’international tricolore afin de le prolonger. En fin décembre, le FC Barcelone avait ainsi transmis une belle offre au clan du joueur, avec un salaire annuel compris entre 20 et 25M€. Cependant, Moussa Sissoko a affiché des exigences démesurées pour Ousmane Dembélé lors de sa dernière réunion avec la direction blaugrana puisqu’il réclamait une rémunération de 40M€ par saison. Les négociations commencent à traîner en longueur et le Barça commence à s’impatienter.

Xavi a radicalement changé de ton dans le dossier Dembélé