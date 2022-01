Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ça s'agite en coulisses pour cet indésirable de Xavi !

Publié le 15 janvier 2022 à 9h00 par A.D.

Pour avoir les moyens de recruter un nouveau buteur, le FC Barcelone voudrait absolument se débarrasser de Sergino Dest. Et cela tombe plutôt bien, puisque le Bayern, Chelsea et l'Atlético seraient prêts à recruter l'international américain. Toutefois, Sergino Dest refuserait catégoriquement de quitter le Barça cet hiver.

Alors qu'il vient de recruter Dani Alves, Xavi aimerait se débarrasser de Sergino Dest. Pas vraiment convaincu par le latéral américain, le coach du Barça aimerait boucler son départ dès cet hiver, et ce, pour pouvoir financer l'arrivée d'un nouveau buteur. Et alors que plusieurs clubs seraient prêts à tendre les bras à Sergino Dest, ce dernier serait totalement opposé à l'idée de quitter le Barça.

Sergino Dest affole l'Europe, mais...