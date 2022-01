Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Real Madrid lâche un énorme message sur Kylian Mbappé !

Publié le 15 janvier 2022 à 8h15 par A.D.

En fin de contrat le 30 juin avec le PSG, Kylian Mbappe a un accord de principe avec le Real Madrid. Alors que la fin de saison approche à grand pas, le club merengue serait très confiant sur ce dossier.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Kylian Mbappe est dans la dernière année de son contrat. En effet, l'engagement du numéro 7 parisien prendra fin le 30 juin s'il ne rempile pas d'ici-là. Et la tendance actuelle ne présage pas du tout une prolongation pour Kylian Mbappé. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le champion du monde français a déjà donné sa parole au Real Madrid pour la saison prochaine. Une situation qui place le club merengue dans une position idéale.

Le Real Madrid n'a plus de doute pour Kylian Mbappé