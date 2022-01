Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette demande urgente de Guardiola dans le feuilleton Haaland !

Publié le 15 janvier 2022 à 0h45 par P.L.

Afin de pallier un éventuel départ de Kylian Mbappé, le PSG penserait à Erling Haaland pour le remplacer. Cependant, Manchester City serait également à l'affût dans le dossier. D'ailleurs, Pep Guardiola aurait demandé à ses dirigeants de passer à la vitesse supérieure.

Plus le temps passe, plus l’histoire entre le PSG et Kylian Mbappé semble arriver à son terme. En fin de contrat en juin prochain, l’international tricolore se rapproche de plus en plus du prestigieux Real Madrid comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité. Par conséquent, le club de la capitale penserait déjà à la succession de Kylian Mbappé, même si en interne on espère qu’il prolongera d’ici la fin de la saison. En août dernier, le10sport.com vous annonçait donc qu’Erling Haaland figurait comme l’une des priorités de Leonardo pour remplacer l’actuel numéro 7 parisien. Cependant, le PSG ne serait pas seul sur le dossier puisque le Real Madrid et Manchester City seraient également très intéressés par le buteur du Borussia Dortmund. D’ailleurs, le club de Premier League pourrait rapidement s’activer pour le recrutement du Norvégien.

Guardiola veut que Manchester City s’active dans le dossier Haaland