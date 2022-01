Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Barcelone, Dortmund… La bataille est déjà intense pour Erling Haaland !

Publié le 14 janvier 2022 à 13h30 par B.L.

Comme révélé par le10sport.com, Erling Haaland est la priorité du PSG pour remplacer Kylian Mbappé en cas de départ l'été prochain. Néanmoins, la tâche s'annonce compliquée pour Leonardo. En Allemagne, le Borussia Dortmund garderait encore espoir pour conserver sa star. Du côté de l'Espagne, un membre de l'entourage de Mino Raiola miserait plutôt sur une arrivée du Norvégien au FC Barcelone.

Le PSG devrait une nouvelle fois être un acteur majeur du mercato l'été prochain. Le contrat de Kylian Mbappé expire au mois de juin et le Français se rapproche de plus en plus du Real Madrid. Comme annoncé par le10sport.com, le champion du monde possède déjà un accord de principe avec le Real pour rejoindre librement la capitale espagnole la saison prochaine. À Paris, Leonardo a déjà lancé les grandes manœuvres en coulisses pour se préparer au départ probable du buteur. Ainsi, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Erling Haaland est la grande priorité du PSG en attaque. Toutefois, Leonardo devra redoubler ses efforts pour recruter la star norvégienne...

« La continuité d’Haaland ? C’est ce que nous voulons tous »

Le Borussia Dortmund compterait bien avoir son mot à dire dans le feuilleton Erling Haaland. Dans une conférence de presse rapportée par Sport , Marco Rose, l'entraîneur du BVB , a affirmé que le club de la Ruhr allait tout faire pour conserver l'attaquant : « Je fais partie du club et bien sûr, nous avons parlé de l'avenir d'Erling Haaland. Bien sûr, nous serions heureux si Haaland décidait de rester avec nous à Dortmund. Nous nous voyons tous les jours. Parfois, nous parlons de choses différentes. Nous sommes calmes parce que nous savons ce qui se passe. Nous connaissons la situation et, dans ce cas, la décision sera prise à un moment donné. En tant que club, nous allons soit agir (pour trouver de nouveaux renforts), soit applaudir si Erling décide de rester un peu plus longtemps. La continuité d’Haaland ? C’est ce que nous voulons tous. » Pour ne pas arranger les affaires du PSG, le FC Barcelone a dernièrement reçu les faveurs d'un ami de Mino Raiola, l'agent d'Erling Haaland. Le Barça serait ainsi perçu comme la meilleure destination possible pour le crack de 21 ans...

« Haaland veut être le leader d'un projet »