Mercato - PSG : Leonardo engage un nouveau bras de fer pour oublier Mbappé !

Publié le 14 janvier 2022 à 12h30 par G.d.S.S.

Kylian Mbappé arrivant en fin de contrat en juin prochain, le PSG doit déjà se pencher sur sa succession pour assurer l’avenir. La piste menant à Paulo Dybala refait son apparition, mais pour rafler la mise avec l’attaquant de la Juventus Turin, Leonardo va devoir affronter une rude concurrence.

Ce n’est plus un secret pour personne, Kylian Mbappé semble plus que jamais se diriger vers un départ libre du PSG au terme de son contrat en juin prochain, et comme le10sport.com vous l’a indiqué, l’attaquant français dispose déjà d’un accord moral avec le Real Madrid qui affiche une grosse confiance en interne sur l’issue du dossier. Leonardo a donc pour mission d’assurer la succession de Mbappé dans le secteur offensif du PSG, et en plus de l’option Erling Haaland (75M€) sur lequel il devra affronter une très lourde concurrence, le directeur sportif brésilien étudie une autre option XXL sur le marché des transferts.

Le PSG revient à fond sur Dybala

Comme l’a indiqué Il Messaggero ce vendredi, le PSG est cité parmi les prétendants en course pour attirer gratuitement Paulo Dybala (28 ans) l’été prochain. Au même titre que Kylian Mbappé, l’attaquant argentin arrive en fin de contrat avec la Juventus Turin, avec qui il semblait pourtant avoir bouclé un accord sur les bases d’un nouveau salaire de 8M€ + 2M€ de bonus en décembre dernier. Mais la presse italienne jette un énorme froid sur ce dossier, assurant que la Juventus avait revu sa proposition contractuelle à la baisse (7M€), ce qui ferait donc capoter le deal en interne avec Dybala. Le PSG semble donc repositionné sur l’international argentin qui a régulièrement été annoncé dans le viseur de Leonardo ces dernières années, mais la concurrence s’annonce rude…

L’Inter, Barcelone… Les cadors étrangers sont aussi sur le coup