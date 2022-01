Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Le Qatar a une grosse ouverture pour Paul Pogba !

Publié le 14 janvier 2022 à 11h15 par A.M.

En difficulté à Manchester United où son contrat s'achève en juin prochain, Paul Pogba ne devrait pas prolonger comme l'affirme Patrice Evra. Une aubaine pour le PSG.

L'avenir de Paul Pogba risque de faire parler dans les prochaines semaines. Et pour cause, le contrat de l'international français s'achève en juin prochain et de nombreux clubs sont déjà à l'affût pour l'attirer libre, à l'image du PSG qui cherche des renforts d'envergure dans l'entrejeu. Patrice Evra, très proche de Paul Pogba avec lequel il a évolué à Manchester United, à la Juventus et en équipe de France, assure que le milieu de terrain n'est plus heureux dans le nord de l'Angleterre et qu'un départ pourrait donc être la solution en fin de saison. Une prolongation de contrat paraît donc très hypothétique.

«Paul ne se sent pas aimé en Angleterre»