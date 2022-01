Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Leonardo est en pole pour Paul Pogba !

Publié le 13 janvier 2022 à 23h15 par La rédaction

A la lumière des éléments apportés par le journaliste de Sky Sport, Gianluca Di Marzio, il est permis d’en tirer une conclusion claire au sujet du deal Pogba. Analyse.

Interrogé par le média allemand Wett Freunde , le journaliste de Sky Italia Gianluca Di Marzio, spécialiste de mercato, a livré son analyse au sujet de Paul Pogba : « Je sais qu'il aime Turin et la Juventus, mais étant donné qu'ils ont commencé leur année avec des contrats et qu'ils ne dépenseront pas des millions d'euros pour certains joueurs comme avant… Je pense que Pogba sera très difficile à signer, à moins que Paul n’estime que retourner à la Juventus est plus important pour lui que l'argent, mais avec Mino Raiola en tant qu'agent, cela semble peu probable. Manchester United a besoin de lui et cherchera à renouveler son contrat. Il devrait rester à Manchester United ».

Avantage Paris donc !