Mercato - PSG : Coup de tonnerre pour ce coup à 0€ de Leonardo !

Publié le 13 janvier 2022 à 22h15 par Th.B.

Bien qu’il fut question d’une mésentente entre Chelsea et Antonio Rüdiger sur le salaire réclamé par le défenseur pour prolonger son contrat, les discussions seraient plus positives à présent. De quoi laisser présager un échec du PSG dans le recrutement de Rüdiger ?

Dans le cadre du prochain mercato estival, le PSG pourrait boucler un gros coup sur le marché des agents libres tant la cote d’Antonio Rüdiger est importante. Le Real Madrid, le Bayern Munich, le FC Barcelone… Tous se pencheraient sur le profil de l’international allemand dont le contrat à Chelsea arrivera à expiration le 30 juin prochain. Pour autant, et malgré les demandes financières du joueur sur lesquelles les dirigeants des Blues refuseraient de s’aligner, Thomas Tuchel ne baisse pas les bras et resterait optimiste quant à l’éventuelle prolongation de contrat de Rüdiger dans l’ouest de Londres. « Tout le monde le sait, mais il y a beaucoup de "si" dans votre question. Attendons de voir ce qu'il deviendra. Si je suis confiant ? Bien sûr, nous sommes confiants. Nous avons des choses à offrir et il est le joueur qu'il est sous le maillot de Chelsea et dans l'environnement de Chelsea. Je pense qu'il le sait très bien ». Et l’entraîneur de Chelsea aurait raison de demeurer confiant sur ce dossier dans lequel le PSG pourrait rater le coche.

Le courant passe mieux entre Chelsea et Rüdiger qui veut rester !