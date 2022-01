Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Un attaquant recale ouvertement Dupraz !

Publié le 13 janvier 2022 à 20h00 par La rédaction

En fin de contrat l'été dernier, Kevin Monnet-Paquet a quitté l'ASSE pour rejoindre l'Aris Limassol. Et il ne se voit pas revenir malgré les difficultés actuelles des Verts.

Arrivé sur le banc de l'ASSE en fin d'année, Pascal Dupraz n'a pas caché la nécessité de se renforcer, notamment dans le secteur offensif. Bakary Sako et Sada Thioub sont ainsi arrivés, en plus de Paul Bernardoni dans les buts. Mais le nouveau coach des Verts souhaite encore attirer un avant-centre. Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, Jean-Philippe Mateta est la priorité de l'ASSE qui explore d'autres pistes en parallèle. Mais une chose est sûre, il ne faudra pas compter sur Kevin Monnet-Paquet.

Monnet-Paquet ne compte pas revenir