Mercato : Cristiano Ronaldo sort du silence sur sa situation !

Publié le 13 janvier 2022 à 19h00 par B.L.

Ces derniers jours, certaines rumeurs évoquaient les possibles envies de départ de Cristiano Ronaldo en raison de la situation sportive de Manchester United. Le Portugais en personne a mis les choses au clair lors d'un interview pour Sky Sports.

Cristiano Ronaldo ne cache pas sa frustration à Manchester United. Les Red Devils sont à la peine depuis le début de la saison, notamment en Premier League, où le club mancunien pointe à une décevante 7e place. Par conséquent, un membre de l'entourage du Portugais avait ouvert la porte à un possible départ de Cristiano Ronaldo dimanche dernier au Sun : « Il veut que son retour soit un succès, mais il commence à reconnaitre que gagner des trophées en l’état actuel pourrait être compliqué. Jorge Mendes est venu le voir, ils ont passé du temps à discuter des problèmes, comment cela pourrait être résolu, quelles pourraient être solutions. Rien n’a été exclu. » De son côté, CR7 a tenu à faire le point sur sa situation à Manchester United.

« Je ne veux pas être dans ce club pour me battre pour la sixième ou la septième place »