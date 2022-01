Foot - Mercato - Manchester United

Mercato : Cristiano Ronaldo entrouvre la porte à une destination improbable !

Publié le 13 janvier 2022 à 10h30 par A.D.

Arrivé à Manchester United lors du dernier mercato estival, Cristiano Ronaldo pourrait se lancer un ultime défi avant de tirer sa révérence. Interrogé sur un possible départ au Brésil, CR7 n'a pas fermé la porte à cette option.

Alors que son séjour à la Juventus ne lui convenait plus, Cristiano Ronaldo a décidé de prendre le large lors du dernier mercato estival. Pour donner une nouvelle trajectoire à sa carrière, CR7 a opté pour un retour à Manchester United. Sachant qu'il va souffler ses 37 bougies en février, Cristiano Ronaldo pourrait s'engager en faveur d'un dernier club avant de raccrocher les crampons. Et comme il l'a reconnu lui-même, une ultime pige au Brésil n'est pas à exclure.

«Jouer au Brésil ? Tout est possible, je ne sais pas»