Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Pour Ousmane Dembélé, c’est déjà terminé !

Publié le 13 janvier 2022 à 10h00 par Th.B.

Alors que le FC Barcelone a pour objectif depuis un bon moment de trouver un terrain d’entente Ousmane Dembélé pour une prolongation de son contrat prenant fin en juin, l’entourage de l’attaquant français aurait exigé un salaire annuel de 30M€ qui mettrait fin aux espoirs du Barça…

Le FC Barcelone se dirigerait vers une catastrophe en ce qui concerne l’opération Ousmane Dembélé. Pourtant, à différents étages de l’institution blaugrana, le mot d’ordre était dernièrement la confiance quant à la prolongation du contrat du Français expirant en fin de saison. Cependant, et alors que les exigences économiques de l’attaquant et à ses représentants seraient jugées trop importantes, un départ libre de tout contrat semble prendre forme pour Ousmane Dembélé à l’occasion de la prochaine intersaison. Pour le PSG ? Bien que le club de la capitale ait été annoncé comme potentielle destination d’autant plus que Kylian Mbappé devrait plier bagage, l’avenir de Dembélé semble se dessiner en Premier League selon la presse espagnole. Et pour ce qui est de sa prolongation au FC Barcelone, cela semblerait être déjà de l’histoire ancienne.

Le clan Dembélé réclamerait un salaire de 30M€ que Laporta ne pourrait lui offrir !