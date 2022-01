Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Ousmane Dembélé a tranché pour son prochain club !

Publié le 12 janvier 2022 à 8h30 par Th.B.

Alors que le PSG entre autres garderait un oeil sur l’évolution de la situation d’Ousmane Dembélé, l’ailier du FC Barcelone voudrait rejoindre la Premier League en cas de départ du Barça.

Le FC Barcelone pourrait perdre Ousmane Dembélé à l’occasion de la prochaine intersaison, soit au moment où son contrat arrivera à expiration au Barça . Quel avenir donc pour le champion du monde s’il décidait de ne pas prolonger ? Le PSG semble être sur les rangs afin de l’accueillir gratuitement dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé, se trouvant lui aussi dans les six derniers mois de son contrat au Paris Saint-Germain. Néanmoins, une tout autre destination s’offrirait à l’ancien du Borussia Dortmund et du Stade Rennais.

Dembélé a la tête en Premier League !