Mercato - PSG : Zidane, Pochettino… La révolution est imminente !

Publié le 12 janvier 2022 à 5h00 par T.M.

Si Mauricio Pochettino est encore sur le banc du PSG, cela pourrait ne plus durer très longtemps. L’arrivée de Zinedine Zidane pourrait en effet être imminente.

Arrivé il y a maintenant un an en tant qu’entraîneur du PSG, Mauricio Pochettino est sous contrat jusqu’en 2023. Toutefois, l’aventure de l’Argentin dans la capitale français pourrait se terminer plus rapidement que prévu. Plus que jamais pointé du doigt, le natif de Murphy est annoncé sur le départ en fin de saison. L’identité de son successeur semble même être connue en la personne de Zinedine Zidane. Comme le10sport.com vous l’avait révélé, cela avance bien en coulisses pour l’arrivée de Zizou, tandis que Daniel Riolo a lui dernièrement assuré que l’ancien entraîneur du Real Madrid serait nommé au plus tard en juin.

Zidane arrive au PSG ?